Япония объявит чрезвычайное положение из-коронавируса, - СМИ
Об этом сообщила Reuters .
Согласно закону, пересмотренном в марте в связи с коронавирусом, премьер-министр может объявить чрезвычайное положение, если болезнь представляет "серьезную опасность" для жизни людей и если ее быстрое распространение может оказать огромное влияние на экономику. Вирус уже увеличил риск рецессии в Японии.
После того, как в столице страны Токио количество заражений коронавируса превысило 1 тыс. человек, а по всей стране достигла 3, 5 тыс. человек, Абэ все же решился на введение чрезвычайного положения.
Как ожидается, об этом он должен официально заявить сегодня. В поддержку такого мероприятия выступила на прошлой неделе губернатор Токио Юрико Койке.
Чрезвычайное положение дает право губернаторам в пострадавших от коронавируса регионах просить людей оставаться дома, а предприятия закрывать, но не навязывать тот вид блокировки деятельности, которая наблюдается в других странах.
Сейчас в Японии от коронавируса умерли 85 человек. Японцы опасаются, что если распространение эпидемии ускорится, в стране не хватит больниц для всех пациентов.
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