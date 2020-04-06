Япония объявит чрезвычайное положение из-коронавируса, - СМИ

6 апреля, 2020, 13:42

В связи с эпидемией коронавируса премьер-министр Японии Синдзо Абэ решил объявить чрезвычайное положение уже в вторнику, 7 апреля

Об этом сообщила Reuters .

Согласно закону, пересмотренном в марте в связи с коронавирусом, премьер-министр может объявить чрезвычайное положение, если болезнь представляет "серьезную опасность" для жизни людей и если ее быстрое распространение может оказать огромное влияние на экономику. Вирус уже увеличил риск рецессии в Японии.

После того, как в столице страны Токио количество заражений коронавируса превысило 1 тыс. человек, а по всей стране достигла 3, 5 тыс. человек, Абэ все же решился на введение чрезвычайного положения.

Как ожидается, об этом он должен официально заявить сегодня. В поддержку такого мероприятия выступила на прошлой неделе губернатор Токио Юрико Койке.

Чрезвычайное положение дает право губернаторам в пострадавших от коронавируса регионах просить людей оставаться дома, а предприятия закрывать, но не навязывать тот вид блокировки деятельности, которая наблюдается в других странах.

Сейчас в Японии от коронавируса умерли 85 человек. Японцы опасаются, что если распространение эпидемии ускорится, в стране не хватит больниц для всех пациентов.