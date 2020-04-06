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Espreso.tvМирВидим свет в конце туннеля, - Трамп о пандемии коронавируса

Видим свет в конце туннеля, - Трамп о пандемии коронавируса

Президент США Дональд Трамп выразил оптимистичные прогнозы по борьбе против коронавирусной инфекции

Об этом сообщает The Hill.

"Мы видим свет в конце тоннеля. Невозможно быть счастливыми, когда погибает столько людей, но мы будем очень гордиться работой, которую мы сделали, чтобы свести смертность к минимуму", - заявил Трамп во время брифинга в Белом доме.

Вице-президент Майк Пенс в своем выступлении тоже сказал о "проблесках надежды". Координатор по вопросам противодействия коронавирусу Дебора Биркс заявила, что "данные из Италии дают США надежду в отношении того, каким может быть будущее".

По данным университета Хопкинса, по состоянию на утро 6 апреля в США инфицировано 337 620 человек 9643 умерло, 17530 выздоровели.

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