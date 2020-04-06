Всемирный банк выделит $160 млрд для противодействия коронавирусу
Об этом сообщил президент Всемирного банка Дэвид Малпес.
"Мировой банк прибегает к широким действиям для того, чтобы противодействовать распространению COVID-19, и мы уже имеем операции по поддержанию системы здравоохранения в 65 странах мира", - отметил он.
Новая программа Всемирного банка будет действовать в течение 15 месяцев. Это означает, что в течение этого времени бедные страны мира смогут получить финансовую помощь для противодействия коронавирусу.
Кроме противодействия вирусу, экономическая помощь Всемирного банка будет направляться на борьбу с последствиями экономического кризиса, в поддержку бизнеса и защиту уязвимых слоев населения.
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