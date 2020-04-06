 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВсемирный банк выделит $160 млрд для противодействия коронавирусу

Всемирный банк выделит $160 млрд для противодействия коронавирусу

Всемирный банк объявил о запуске новой программы поддержки, в рамках которой бедным странам мира выделят $160 млрд, чтобы они могли противодействовать COVID-19

Об этом сообщил президент Всемирного банка Дэвид Малпес.

"Мировой банк прибегает к широким действиям для того, чтобы противодействовать распространению COVID-19, и мы уже имеем операции по поддержанию системы здравоохранения в 65 странах мира", - отметил он.

Новая программа Всемирного банка будет действовать в течение 15 месяцев. Это означает, что в течение этого времени бедные страны мира смогут получить финансовую помощь для противодействия коронавирусу.

Кроме противодействия вирусу, экономическая помощь Всемирного банка будет направляться на борьбу с последствиями экономического кризиса, в поддержку бизнеса и защиту уязвимых слоев населения.

Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

6 апреля, 2020 понедельник

больше новостей

6 апреля, 2020 понедельник

5 апреля, 2020 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать