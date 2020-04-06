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Espreso.tvОбществоВсех прибывших из оккупированного Крыма отправляют на обсервацию в больницы, - председатель Херсонской ОГА

Всех прибывших из оккупированного Крыма отправляют на обсервацию в больницы, - председатель Херсонской ОГА

Граждан, въезжающих в Украину с территории временно оккупированного Крыма, отправляют на обсервацию в районные больницы - в соответствии с местом регистрации или проживания

Об этом во время брифинга заявил председатель Херсонской ОГА Юрий Гусев.

"Граждане с КППВ "Каланчак", "Чонгар", "Чаплинка" направляются в ближайших определенные центральные районные больницы - Чаплынскую, Новотроицкоую, Каланчакскую, затем транспортируются в определенные районные больницы (согласно месту регистрации или проживания), где будут находиться 14 дней", - сообщил Гусев.

Председатель Херсонской ОГА отметил, что состоялось совещание с руководством ГУ Нацполиции в АР Крым, и сейчас отрабатываются механизмы, как безопасно доставить граждан и обезопасить правоохранителей, которые несут службу на КПВВ.

Гусев также отметил, что на Херсонщине базовым местом обсервации определено КНП "Областная больница восстановительного лечения". Также в районах определены еще 13 центральных районных больниц, где размещаются лица, имевшие контакт с больными коронавирусом.

Всего по состоянию на 6 апреля на обсервации в учреждениях области находится 21 человек.

  • Напомним, жителя Тернополя, который вернулся с заработков из Польши домой, родные не пустили в квартиру. По возвращении он хотел самоизолироваться, однако в помещение его не пустила жена.

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