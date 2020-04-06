Власть до сих пор не имеет никакого целостного плана или видения противодействия эпидемии, - Синютка
Об этом на своей странице в Фейсбуке написал народный депутат от "Европейской Солидарности" Олег Синютка.
"Власть до сих пор не имеет никакого целостного плана или видения политики по противодействию эпидемии. Пока власть только слепо копирует решения, которые принимают в Италии, Испании, Польше и надеется, что они сработают. Но это просто очковтирательство. Потому что в странах Европы за ограничительными мерами идут другие действия, которые в Украине нет - массовое тестирование, выявление очагов инфицированных, их локализация и изоляция, развертывание медицинских учреждений и задействование мобилизационных ресурсов для нужд медицины. Ничего подобного в Украине мы не видим", - написал Синютка.
Нардеп отметил, что "пока у нас спасением от эпидемии занимаются только административными методами с привлечением силового ресурса и дипломатии".
"Когда же в процесс будут полноценно включены система здравоохранения, наука и медицинская промышленность? Вопрос открыт... ", - написал нардеп.
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