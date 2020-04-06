Ветеранам войны и пострадавшим активистам Майдана выплатят по 1390 грн помощи

6 апреля, 2020, 15:23

Ежегодную разовую денежную помощь до 5 мая этого года получат 1 003 333 человека. Участники боевых действий получат по 1390 грн, члены семей погибших - по 900 грн до 5 мая

Об этом говорится в постановлении Кабинета министров Украины, передает АрмияInform .

На это в госбюджете предусмотрено более 1,3 млрд грн.

Для получения этой выплаты участнику боевых действий, который демобилизован, не является пенсионером или инвалидом войны, необходимо подать до 30 апреля:

- заявление в военный комиссариат;

- реквизиты расчетного счета, на который перечислят средства;

- копию удостоверения УБД.

Инвалидам и пенсионерам не нужно подавать документы. Они получают эти средства автоматически. Выплату денежной помощи проведут каждому ветерану до 5 мая текущего года отделения почтовой связи по месту жительства получателей или через учреждения уполномоченных банков. Органы социальной защиты населения совместно с учреждениями, в которых ветераны находятся на учете, формируют списки ветеранов войны в разрезе соответствующих категорий, поэтому обращаться в управления социальной защиты населения и подавать какие-либо документы не требуется.

Действующим военнослужащим, имеющим статус УБД, выплату начислят по месту прохождения службы.

Лица, не получившие разовой денежной помощи до 5 мая, имеют право обратиться за ней и получить ее до 30 сентября соответствующего года, в котором осуществляется выплата помощи.

Напомним, что решением правительства в этом году установлен такой размер денежной помощи:

- лицам с инвалидностью вследствие войны и бывшим малолетним (которым на момент заключения не исполнилось 14 лет) узникам концентрационных лагерей, гетто и других мест принудительного содержания, признанным лицами с инвалидностью вследствие общего заболевания, трудового увечья и по другим причинам: I группы - 4120 гривен, II группы - 3640 гривен, III группы - 3160 гривен;

- участникам боевых действий, пострадавшим участникам Революции Достоинства и бывшим несовершеннолетним (которым на момент заключения не исполнилось 18 лет) узникам концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания, а также детям, которые родились в указанных местах принудительного содержания их родителей - 1390 гривен;

- лицам, имеющим особые заслуги перед Родиной, - 4120 гривен;

- членам семей погибших и женам (мужьям) умерших инвалидов вследствие войны, женам (мужьям) умерших участников боевых действий, участников войны и жертв нацистских преследований, признанных при жизни лицами с инвалидностью вследствие общего заболевания, трудового увечья и по другим причинам, которые не вступили в брак во второй раз - 900 гривен;

- участникам войны и бывшим узникам концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания, лицам, которые были насильно вывезены на принудительные работы, детям партизан, подпольщиков, других участников борьбы с национал-социалистическим режимом в тылу врага - 570 гривен.

Выплату ежегодной разовой денежной помощи до 5 мая могут получить участники боевых действий, инвалиды войны, участники войны, лица, имеющие особые заслуги перед Родиной, лица, на которых распространяется действие Закона Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты», а также жертвы нацистских преследований.

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