В Ивано-Франковской области от коронавируса умерли семь человек

6 апреля, 2020, 16:48

В Ивано-Франковской области по состоянию на 6 апреля от COVID-19 умерли 7 человек

Об этом на брифинге рассказал заместитель директора Департамента здравоохранения Ивано-Франковской ОГА Владимир Чемный, сообщает Укринформ.

"В области с подтвержденным диагнозом COVID-19 уже умерли 7 человек", - сказал Чемный.

По его словам, последний летальный случай зафиксировали в Кольском районе. Женщине было 72 года и она имела сопутствующую патологию. Врачи утверждают, что эта патология и возраст привели к тяжелой вирусно-бактериальной пневмонии и женщина умерла от легочной недостаточности.

В то же время чиновник отметил, что на Прикарпатье есть пациенты, которые выздоравливают от COVID-19. Все ждут результаты второго ПЦР-теста, который необходим для окончательного подтверждения преодоления коронавирусной инфекции.

"Сейчас есть в области пять пациентов, которые клинически здоровы. Впрочем у них подтвердился лишь первый результат ПЦР-теста на COVID-19. Сейчас мы ожидаем результат второго ПЦР-теста", - отметил Вежливый.

По информации Ивано-Франковской ОГА, по состоянию на 14 часов 6 апреля в области лабораторно подтвердили 141 случай заболевания COVID-19. Наибольшее количество больных, а это 40 человек, подтвердили в Ивано-Франковске.