В Италии 104-летняя женщина выздоровела от коронавируса
6 апреля, 2020, 22:50
На севере Италии 104-летняя жительница города Бьелла Ада Занусси оправилась от коронавируса
Об этом сообщает Бабель со ссылкой на DailyMail .
Женщина живет в доме престарелых. 17 марта она начала чувствовать себя плохо - у нее поднялась температура и начались проблемы с дыханием.
Ее сын Джампьеро рассказал, что подозревал коронавирус у матери-за большого количества случаев инфицирования в доме.
Врачи отметили, что, несмотря на тяжелое состояние, женщина не потеряла ясности ума и быстро пошла на поправку.
"Ее выздоровление является большой радостью для нас и надеждой для всех", - сказали в больнице.
Таким образом, она стала самым старым человеком в мире, победившим COVID-19.
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