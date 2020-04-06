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Espreso.tvОбществоВ Италии 104-летняя женщина выздоровела от коронавируса

В Италии 104-летняя женщина выздоровела от коронавируса

На севере Италии 104-летняя жительница города Бьелла Ада Занусси оправилась от коронавируса

Об этом сообщает Бабель со ссылкой на DailyMail .

Женщина живет в доме престарелых. 17 марта она начала чувствовать себя плохо - у нее поднялась температура и начались проблемы с дыханием.

Ее сын Джампьеро рассказал, что подозревал коронавирус у матери-за большого количества случаев инфицирования в доме.

Врачи отметили, что, несмотря на тяжелое состояние, женщина не потеряла ясности ума и быстро пошла на поправку.

"Ее выздоровление является большой радостью для нас и надеждой для всех", - сказали в больнице.

Таким образом, она стала самым старым человеком в мире, победившим COVID-19.

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