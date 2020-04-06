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Espreso.tvОбществоВ Испании наименьшее количество смертей от коронавируса за последние две недели

В Испании наименьшее количество смертей от коронавируса за последние две недели


фото: reuters
За сутки коронавирусом в Испании заразились 4273 человека, что является самым низким показателем с 22 марта

Об этом сообщает Bloomberg .

По данным Министерства здравоохранения, в понедельник общее количество заражений достигло 135 тыс. человек.

Также который день подряд фиксируется незначительное уменьшение смертности от вируса. Так, в понедельник умерли 637 человек, по сравнению с 674 погибшими в воскресенье. Это самый низкий показатель с 24 марта. Всего от коронавируса умерли более 13 тыс. испанцев.

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Испания находится на втором месте по количеству зараженных коронавируса. Больше всего инфицированных в США - 337 тыс. человек.

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Ранее правительство страны заявило о намерении продлить действие чрезвычайного положения до 25 апреля.

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