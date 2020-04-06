В Украине на треть уменьшилось количество вакансий за время карантина, - Нацбанк
Об этом говорится в обзоре Национального банка Украины по итогам недели, закончившейся 3 апреля.
"В течение второй недели карантина количество новых вакансий продолжало снижаться, хотя и меньшими темпами, чем в первом. За две недели они уменьшились на 34%, отражая ухудшенные ожидания предпринимателей относительно будущих доходов ", - говорится в отчете НБУ.
Количество новых резюме в первую неделю карантина также существенно снизилось (примерно на 25%), но во вторую неделю практически не изменилось.
В Нацбанке объясняют это рекомендациями самоизолироваться, по которым люди менее охотно ищут себе новую работу.
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