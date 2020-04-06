В киевском Гидропарке полиция задержала нарушителей карантина
6 апреля, 2020, 10:32
Утром 6 апреля группа мужчин спортивного телосложения пытались попасть на спортплощадку в киевском Гидропарке, хотя это запрещено антикарантинными предписаниями Кабмина
Об этом сообщает Радио Свобода.
Когда группа мужчин приблизились к мосту возле станции метро Гидропарк, полиция заблокировала им движение. Мужчины заявили, что идут на тренировку.
После спора, который длился около 10 минут, полиция начала задерживать протестующих. Движение через мост в Гидропарке перекрыто полицией.
Впоследствии стало известно, что задержали двух мужчин.
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- Напомним, что с 6 апреля в Украине начали действовать более строгие карантинные ограничения .
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