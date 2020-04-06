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Espreso.tvОбществоВ киевском Гидропарке полиция задержала нарушителей карантина

В киевском Гидропарке полиция задержала нарушителей карантина

Утром 6 апреля группа мужчин спортивного телосложения пытались попасть на спортплощадку в киевском Гидропарке, хотя это запрещено антикарантинными предписаниями Кабмина

Об этом сообщает Радио Свобода.

Когда группа мужчин приблизились к мосту возле станции метро Гидропарк, полиция заблокировала им движение. Мужчины заявили, что идут на тренировку.

После спора, который длился около 10 минут, полиция начала задерживать протестующих. Движение через мост в Гидропарке перекрыто полицией.

Впоследствии стало известно, что задержали двух мужчин.

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