В Киеве загазованность будет сохраняться ближайшие несколько дней, - ГСЧС
6 апреля, 2020, 08:51
В Киеве заметно накопление загрязняющих веществ на поверхности земли
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
По состоянию на утро 6 апреля в Киеве наблюдается область высокого давления с антициклоническим характером погоды, что характеризуется слабым ветром, повышением температуры в приземном слое. Такая ситуация препятствует перемешиванию атмосферных слоев воздуха и вызывает накопление загрязняющих веществ на поверхности земли.
"Как правило во второй половине дня ситуация стабилизируется. Данная ситуация будет повторяться в ближайшие несколько дней", - говорится в сообщении.
Радиационный фон по Киеву и Киевской области в пределах нормы и не превышает естественных фоновых значений, уточнили в ГСЧС.
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