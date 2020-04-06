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Espreso.tvОбществоВ Киеве загазованность будет сохраняться ближайшие несколько дней, - ГСЧС

В Киеве загазованность будет сохраняться ближайшие несколько дней, - ГСЧС

В Киеве заметно накопление загрязняющих веществ на поверхности земли

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

По состоянию на утро 6 апреля в Киеве наблюдается область высокого давления с антициклоническим характером погоды, что характеризуется слабым ветром, повышением температуры в приземном слое. Такая ситуация препятствует перемешиванию атмосферных слоев воздуха и вызывает накопление загрязняющих веществ на поверхности земли.

"Как правило во второй половине дня ситуация стабилизируется. Данная ситуация будет повторяться в ближайшие несколько дней", - говорится в сообщении.

Радиационный фон по Киеву и Киевской области в пределах нормы и не превышает естественных фоновых значений, уточнили в ГСЧС.

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