В Киеве загазованность будет сохраняться ближайшие несколько дней, - ГСЧС

6 апреля, 2020, 08:51

В Киеве заметно накопление загрязняющих веществ на поверхности земли

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

По состоянию на утро 6 апреля в Киеве наблюдается область высокого давления с антициклоническим характером погоды, что характеризуется слабым ветром, повышением температуры в приземном слое. Такая ситуация препятствует перемешиванию атмосферных слоев воздуха и вызывает накопление загрязняющих веществ на поверхности земли.

"Как правило во второй половине дня ситуация стабилизируется. Данная ситуация будет повторяться в ближайшие несколько дней", - говорится в сообщении.

Радиационный фон по Киеву и Киевской области в пределах нормы и не превышает естественных фоновых значений, уточнили в ГСЧС.