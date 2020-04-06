В Крыму подтверждены 26 случаев заболевания COVID-19

6 апреля, 2020, 15:52

Число зараженных коронавирусом в оккупированном Крыму по состоянию на 6 апреля составляет 26 человек

Об этом в Facebook сообщает "Крымская правозащитная группа" со ссылкой на данные Роспотребнадзора.

За сутки на полуострове обнаружили еще один случай заболевания COVID-19. Как заявил так называемый председатель Крыма Сергей Аксенов, больной приехал в Крым из Мексики через Москву. И сейчас находится на изоляции в Ялте.

По состоянию на 6 апреля в Крыму выявили 21 официально подтвержденный случай заражения COVID-19 и 5 - в Севастополе.