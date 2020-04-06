В Донецкой области зафиксировали первую смерть от коронавируса

6 апреля, 2020, 11:33

В Донецкой области зафиксировали первую смерть из-за коронавируса - умер 84-летний мужчина

Об этом сообщил председатель Донецкой ОГА Павел Кириленко на своей странице в Facebook.

"В Дружковке умер 84-летний мужчина, у которого наличие COVID-19 была подтверждена лабораторно", - написал он.

В настоящее время проводится работа по выявлению круга его контактных лиц.