В Донецкой области зафиксировали первую смерть от коронавируса
6 апреля, 2020, 11:33
В Донецкой области зафиксировали первую смерть из-за коронавируса - умер 84-летний мужчина
Об этом сообщил председатель Донецкой ОГА Павел Кириленко на своей странице в Facebook.
"В Дружковке умер 84-летний мужчина, у которого наличие COVID-19 была подтверждена лабораторно", - написал он.
В настоящее время проводится работа по выявлению круга его контактных лиц.
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