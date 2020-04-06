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Espreso.tvОбществоУмер украинский журналист Борис Клименко

Умер украинский журналист Борис Клименко

Стало известно, что ушел из жизни украинский журналист Борис Клименко

Об этом в Facebook сообщила его жена Валентина Клименко.

"Боря ушел... Как этот мир будет существовать без лучшего из людей?" - написала Клименко.

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