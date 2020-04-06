Украинские банки повышают ставки по депозитам

6 апреля, 2020, 11:58

Банки в Украине повышают процентные ставки по депозитам уже третью неделю подряд

Об этом говорится в обзоре актуальных депозитных программ в банках Украины от Liga.net .

В частности, за последнюю неделю ставки повысили Альфа банк, ПУМБ, Мегабанк, Южный.

Максимально выросла средняя ставка по гривневым депозитам на период до месяца (на 0,14 п.п. до 9,04% годовых). Выросла доходность для периодов от месяца до 3 (на 0,06 п.п. до 9,33% годовых). Вклады периодом от 6 до 12 месяцев набрали 0,05 п.п. и предлагают 11,38% годовых.

Вклады сроком от 3 месяцев до 6 выросли в цене на 0,04 п.п. до 11,24% годовых. Депозиты периодом более года подорожали на 0,03 п.п. до 10,9% годовых. Подешевели только бессрочные сбережения, на 0,26 п.п. до 6,58% годовых.

Резко возросла средняя ставка для депозитов в долларах меньше месяца, на 1,21 п.п., и составляет 2,05% годовых. Доходность сбережений периодами от месяца до трех выросла на 0,09 п.п. и составляет 0,99% годовых.

Депозиты сроком от 3 до 6 месяцев выросли в цене на 0,07 п.п. и предлагают 1,24% годовых. Стоимость взносов для периодов от полгода выросла на 0,05 п.п. до 1,5% годовых, а более года - всего на 0,01 п.п. до 1,91% годовых. Бессрочные сбережения потеряли 0,15 п.п. и предоставляют 0,4% годовых.

Бессрочные сбережения в евро потеряли 0,07 п.п. и предлагают 0,3% годовых. Депозиты на сроки до месяца повысили среднюю ставку на 1,77% п.п. до 2,16% годовых. Выросла доходность и вкладов периодом от месяца до трех (на 0,09 п.п. до 0,85% годовых).

Сбережения на срок от 3 до 6 месяцев подорожали на 0,06 п.п. до 0,82% годовых, а от 6 до 12 месяцев - на 0,05 п.п. до 1,11% годовых. Вклады на периоды более года потеряли 0,01 п.п. и предлагают 1,22% годовых.