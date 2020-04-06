Украина выразила России протест из-за призыва крымчан в оккупационную армию

6 апреля, 2020, 23:03

МИД Украины выразил протест из-за призыва Россией в армию жителей оккупированных Крыма и Севастополя

Об этом сообщает пресс служба МИД Украины.

"Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с осуществлением Российской Федерацией очередного призыва на военную службу на временно оккупированной части суверенной территории Украины - в Автономной Республике Крым и городе Севастополь", - говорится в сообщении.

По данным дипведомства, этой весной оккупанты планируют забрать в армию около 3,3 тыс. крымчан, при этом отправить большинство из них в российские регионы.

"Что особенно цинично, ожидается, что большинство из них будет проходить ее за пределами Крымского полуострова, в частности в Южном военном округе, воинские части и командование которого непосредственно задействованы в осуществлении вооруженной агрессии против Украины на Донбассе. Такие действия Российской Федерации являются грубым нарушением международного гуманитарного права, которое запрещает России, как государству-оккупанту, заставлять лиц, находящихся под защитой, служить в ее вооруженных или вспомогательных силах. Так же запрещено оказывать давление и вести пропаганду в пользу добровольного вступления в армии, а также перемещать лиц, находящихся под защитой, за пределы оккупированной территории", - отмечает МИД Украины.

Украинское ведомство также напомнило, что своими действиями РФ нарушает Женевскую конвенцию о защите гражданского населения во время войны.

"В условиях, когда весь мир борется со стремительным распространением пандемии коронавируса COVID-19, объявление так называемого весеннего призыва выглядит особенно грубым. В соответствии со статьей 56 Женевской конвенции 1949 года о защите гражданского населения во время войны, "оккупационная держава обязана обеспечить и поддерживать на оккупированной территории условия, удовлетворительные с точки зрения здравоохранения и санитарии, в частности, прибегая к употреблению и проведения профилактических и предупредительных мер, необходимых для предотвращения распространения инфекционных захворюв нь и эпидемий". МИД Украины требует от Российской Федерации отменить призыв на военную службу на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополь и обеспечить безусловное выполнение своих международных обязательств как государства-оккупанта", - говорится в заявлении.

Напомним, Украина призвала ООН отреагировать на призыв крымчан в армию РФ.

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