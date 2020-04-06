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Espreso.tvОбществоУкраина стала соавтором резолюции ООН о противодействии распространения коронавируса

Украина стала соавтором резолюции ООН о противодействии распространения коронавируса

Украина стала соавтором инициативы в ООН по улучшению глобального доступа к лекарствам и медицинскому оборудованию на фоне масштабной угрозы для человечества от стремительного распространения COVID-19

Об этом сообщил Укринформу Постоянный представитель Украины при ООН Серий Кислица.

"Украина первой выступила соавтором проекту резолюции ГА ООН, инициированной Мексикой, по укреплению международного взаимодействия для обеспечения глобального доступа к медикаментам, вакцинам и медицинскому оборудованию, необходимым в борьбе против COVID-19", - отметил Кислица.

Дипломат также сообщил, что украинская сторона уже выступила с призывом к другим государствам-членам ООН поддержать этот документ.

Как уточнил представитель Украины, новый проект резолюции, в частности, поощряет государства-члены ООН к большему финансирования разработок вакцин и лекарств, использованию цифровых технологий, усилению международного научного взаимодействия и координации в борьбе с COVID-19. Кроме того, документ призывает на уровне каждой страны предотвратить спекуляции и необоснованное накопление, которые могут препятствовать доступу к эффективным лекарственных средствам, вакцинам и оборудованию.

Инициатива также призывает генсека ООН, ВОЗ и другие учреждения ООН приложить усилия, чтобы профилактические инструменты, лабораторное тестирование, реагенты, диагностика, лекарства и будущая вакцина от COVID-19 были доступны для всех, особенно для развивающихся стран.

"Пришло то время, когда мы на деле должны продемонстрировать единство, солидарность и многостороннее сотрудничество ради противодействия глобальной пандемии", - отметил украинский постпред.

  • Генеральная ассамблея ООН утвердила резолюцию глобальной солидарности в борьбе с коронавирусом COVID-19.
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