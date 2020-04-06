Украина стала соавтором резолюции ООН о противодействии распространения коронавируса
Об этом сообщил Укринформу Постоянный представитель Украины при ООН Серий Кислица.
"Украина первой выступила соавтором проекту резолюции ГА ООН, инициированной Мексикой, по укреплению международного взаимодействия для обеспечения глобального доступа к медикаментам, вакцинам и медицинскому оборудованию, необходимым в борьбе против COVID-19", - отметил Кислица.
Дипломат также сообщил, что украинская сторона уже выступила с призывом к другим государствам-членам ООН поддержать этот документ.
Как уточнил представитель Украины, новый проект резолюции, в частности, поощряет государства-члены ООН к большему финансирования разработок вакцин и лекарств, использованию цифровых технологий, усилению международного научного взаимодействия и координации в борьбе с COVID-19. Кроме того, документ призывает на уровне каждой страны предотвратить спекуляции и необоснованное накопление, которые могут препятствовать доступу к эффективным лекарственных средствам, вакцинам и оборудованию.
Инициатива также призывает генсека ООН, ВОЗ и другие учреждения ООН приложить усилия, чтобы профилактические инструменты, лабораторное тестирование, реагенты, диагностика, лекарства и будущая вакцина от COVID-19 были доступны для всех, особенно для развивающихся стран.
"Пришло то время, когда мы на деле должны продемонстрировать единство, солидарность и многостороннее сотрудничество ради противодействия глобальной пандемии", - отметил украинский постпред.
- Генеральная ассамблея ООН утвердила резолюцию глобальной солидарности в борьбе с коронавирусом COVID-19.
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