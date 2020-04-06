Уголовные производства с 30 апреля переведут в электронный формат, - ОГПУ
Об этом сообщает пресс-центр Офиса генерального прокурора.
"30 апреля 2020 года запустят пилотный проект системы электронного уголовного производства eCase. Первыми ее проверят антикоррупционные органы - Национальное антикоррупционное бюро, Специализированная антикоррупционная прокуратура и Высший антикоррупционный суд", - говорится в сообщении.
Пилот предусматривает интеграцию eCase Единому реестру досудебных расследований и системами судебных органов.
Полная автоматизация сегодня "бумажных" действий дает преимущества для всех участников уголовного процесса. Прокуратура будет контролировать ход расследования и осуществлять процессуальное руководство в режиме online.
Следствие будет оперативно получать и иметь возможность анализировать все необходимые данные, поскольку система обновляет всю информацию на каждом этапе, планирует time-management и календарь задач.
Свидетели, подозреваемые и их представители также будут получать необходимые документы в электронном формате. А судьи будут иметь возможность доступа к системе даже в условиях судебного заседания для дополнительного исследования доказательств и ключевых позиций в производстве.
Офис генерального прокурора уже подготовил соответствующие изменения в законодательство, принятие которых станет шагом на пути к диджитализации уголовного процесса.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb .
Читайте также
-
6 апреля, 2020 Эпидемия коронавируса - тест на государственную способность
-
-
6 апреля, 2020 Почему украинцев пугает жесткий карантин
-
5 апреля, 2020 Сало как сало
-
Читайте также
-
-
6 апреля, 2020 Почему украинцев пугает жесткий карантин
-
5 апреля, 2020 Сало как сало