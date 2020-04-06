Уголовные производства с 30 апреля переведут в электронный формат, - ОГПУ

6 апреля, 2020, 13:58

С 30 апреля в Украине стартует пилотный проект по переводу уголовных производств в электронный формат

Об этом сообщает пресс-центр Офиса генерального прокурора.

"30 апреля 2020 года запустят пилотный проект системы электронного уголовного производства eCase. Первыми ее проверят антикоррупционные органы - Национальное антикоррупционное бюро, Специализированная антикоррупционная прокуратура и Высший антикоррупционный суд", - говорится в сообщении.

Пилот предусматривает интеграцию eCase Единому реестру досудебных расследований и системами судебных органов.

Полная автоматизация сегодня "бумажных" действий дает преимущества для всех участников уголовного процесса. Прокуратура будет контролировать ход расследования и осуществлять процессуальное руководство в режиме online.

Следствие будет оперативно получать и иметь возможность анализировать все необходимые данные, поскольку система обновляет всю информацию на каждом этапе, планирует time-management и календарь задач.

Свидетели, подозреваемые и их представители также будут получать необходимые документы в электронном формате. А судьи будут иметь возможность доступа к системе даже в условиях судебного заседания для дополнительного исследования доказательств и ключевых позиций в производстве.

Офис генерального прокурора уже подготовил соответствующие изменения в законодательство, принятие которых станет шагом на пути к диджитализации уголовного процесса.

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