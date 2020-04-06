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Espreso.tvОбществоУбийство журналиста Куцяк в Словакии: второй обвиняемый осужден на 23 года

Убийство журналиста Куцяк в Словакии: второй обвиняемый осужден на 23 года


фото: spectator.sme.sk
Суд приговорил второго из пяти обвиняемых в причастности к убийству журналиста расследователя Яна Куцяк и его невесты

Об этом сообщает " Радио Свобода ".

37-летний бывший военный Мирослав Марчек, который признал себя виновным, приговорен 6 апреля к 23 годам лишения свободы за участие в убийстве в феврале 2018 года, которое вызвало массовые протесты и привело к отставке премьер-министра Роберта Фицо.

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"У пострадавших не было возможности защитить себя, в этом суд усматривает жестокость действий", - сказала председательствующая судья, вынося приговор.

Напомним, 13 января на суде бывший военный Мирослав Марчек признал, что застрелил журналиста Яна Куцяк и его невесту Мартину Кушнирову в феврале 2018 года.

  • Через полтора года после убийства словацкого журналиста Яна Куцяк и его невесты Мартины Кушнировой прокуратура заявила, что расследование выявило ряд других серьезных преступлений, среди которых - четыре убийства и запланированные убийства на высоком уровне
  • Куцяк был убит в феврале 2018 года, после того, как раскрыл случаи мошенничества с участием Кочнера и политиков из партии Smer тогдашнего премьер-министра Роберта Фицо.
  • Убийство вызвало крупные протесты в Словакии, в результате которых Фицо, министр внутренних дел Роберт Калиняк и глава полиции Тибор Гаспар подали в отставку.

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