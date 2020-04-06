Турсектора Италии может потерять 120 млрд евро из-за коронавируса
Об этом сообщил президент профильной ассоциации Confturismo Лука Патане, передает Le Repubblica.
По его словам, в период с марта по май отрасль не досчитается более 30 млн туристов.
"Из почти 200 млрд евро общего оборота, который генерирует туристическая отрасль - в виде прямых доходов и косвенного влияния на другие сектора экономики, - наименее пессимистичные прогнозы указывают на потерю около 60% этой суммы начиная с текущего момента и до конца года", - заявил Патане.
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Общее число зараженных в Италии с начала эпидемии достигло почти 130 тыс., из которых более 15,8 тыс. умерли, более 21 тыс. вылечились.
Напомним, в Италии впервые с начала вспышки коронавируса зафиксировали уменьшение количества пациентов в отделениях интенсивной терапии.
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