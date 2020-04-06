Турсектора Италии может потерять 120 млрд евро из-за коронавируса

6 апреля, 2020, 17:08

Потери туристического сектора Италии от пандемии коронавируса могут достичь около 120 млрд евро до конца текущего года

Об этом сообщил президент профильной ассоциации Confturismo Лука Патане, передает Le Repubblica.

По его словам, в период с марта по май отрасль не досчитается более 30 млн туристов.

"Из почти 200 млрд евро общего оборота, который генерирует туристическая отрасль - в виде прямых доходов и косвенного влияния на другие сектора экономики, - наименее пессимистичные прогнозы указывают на потерю около 60% этой суммы начиная с текущего момента и до конца года", - заявил Патане.

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Общее число зараженных в Италии с начала эпидемии достигло почти 130 тыс., из которых более 15,8 тыс. умерли, более 21 тыс. вылечились.

Напомним, в Италии впервые с начала вспышки коронавируса зафиксировали уменьшение количества пациентов в отделениях интенсивной терапии.