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Espreso.tvОбществоТолько в магазин или в аптеку: в оккупированном Крыму жителям запретили выходить из дома до конца апреля

Только в магазин или в аптеку: в оккупированном Крыму жителям запретили выходить из дома до конца апреля


фото: Reuters
Оккупационная администрация Крыма заявила, что режим самоизоляции из-за эпидемии коронавируса продлен на полуострове до конца апреля

Об этом сообщает РБК.

"С 3 апреля по 30 апреля обязать граждан не покидать места жительства (пребывания)", - говорится в указе руководителя оккупационной администрации Аксенова.

Выйти из дома можно только при необходимости поездки на работу, на прогулку с домашним животным, а также для выхода в аптечный или продуктовый магазин и в случае обращения за экстренной медицинской помощью.

Напомним, что в оккупированном Крыму по состоянию на 5 апреля зафиксировано два новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Теперь количество больных коронавирус на полуострове увеличилась до 20.

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