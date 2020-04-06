Только в магазин или в аптеку: в оккупированном Крыму жителям запретили выходить из дома до конца апреля
Об этом сообщает РБК.
"С 3 апреля по 30 апреля обязать граждан не покидать места жительства (пребывания)", - говорится в указе руководителя оккупационной администрации Аксенова.
Выйти из дома можно только при необходимости поездки на работу, на прогулку с домашним животным, а также для выхода в аптечный или продуктовый магазин и в случае обращения за экстренной медицинской помощью.
Напомним, что в оккупированном Крыму по состоянию на 5 апреля зафиксировано два новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Теперь количество больных коронавирус на полуострове увеличилась до 20.
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