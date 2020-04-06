Сын умершей от COVID-19 жительницы Беларуси подал заявление на Лукашенко за пренебрежение защитой населения

6 апреля, 2020, 21:48

В РОВД белорусского Полоцка поступило заявление с требованием возбудить уголовное дело против президента страны Александра Лукашенко за непринятие мер по защите населения от распространения коронавируса COVID-19

Об этом сообщает белорусское издание Белсат.

Заявление подал сын умершей в Витебске от COVID-19 68-летней Лидии Матвеевой Александр Матвеев, который живет во Франции. Белорусские правоохранители приняли заявление, зарегистрировав его по телефону 547039.

"Требую возбудить уголовное дело в отношении Лукашенко Александра Григорьевича, 30.08.1954 г. р., уроженца пос. Копысь, Республика Беларусь, который, находясь на посту Президента Республики Беларусь, не принял необходимых мер по защите населения от распространения особо опасного вируса, в результате чего 02.04.2020 года в областной клинической больнице города Витебска умерла Матвеева Лидия Дмитриевна", - говорится в заявлении.

По данным издания, через два дня после операции на позвоночнике женщина начала кашлять, у нее поднялась температура. Пациентку перевели в реанимацию, где она находилась под аппаратом искусственной вентиляции легких и умерла от пнемонии, а заражение COVID-19 подтвердили только в морге.

При этом никаких официальных комментариев по смерти женщины и ее диагнозу от представителей власти и врачей не было.

Женщину похоронили в закрытом гробу на армейском кладбище в Полоцке. По словам сына умершей, власти страны скрывают факты о распространении коронавируса и не включили Лидию Матвееву в статистику умерших от COVID-19.