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Espreso.tvОбществоСутки на Донбассе: боевики 13 раз нарушили режим тишины, ранен военный

Сутки на Донбассе: боевики 13 раз нарушили режим тишины, ранен военный

5 апреля вооруженные формирования Российской Федерации 13 раз нарушили режим прекращения огня, дважды применив при этом запрещенное Минскими договоренностями вооружение

Об этом сообщает пресс-служба ООС.

В течение суток противник открывал огонь по позициям Объединенных сил из минометов калибров 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. С помощью дежурных огневых средств украинские защитники принимали необходимые меры воздействия на оккупационные войска для прекращения обстрелов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" вчера зафиксировано 11 обстрелов.
После полуночи 5 апреля российские оккупационные войска из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия трижды обстреляли наши позиции возле Каменки.

Утром враг выпустил четыре мины 120-го калибра по опорному пункту одного из подразделений Объединенных сил вблизи населенного пункта Гнутово, а во второй половине дня дважды открывал огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по окрестностям Авдеевки.

Из гранатометов различных систем и стрелкового оружия оккупанты в течение дня трижды обстреляли позиции наших защитников возле Старогнатовки.

Против защитников Водяного противник применил станковые противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы. Также из пулеметов крупного калибра враг обстрелял наши позиции вблизи Богдановки.

Для прекращения активности оккупантов в этом районе на каждый обстрел Объединенные силы ответили эффективным применением имеющихся огневых средств.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вооруженные формирования Российской Федерации с миномета калибра 82 мм утром обстреляли позиции Объединенных сил вблизи Хутора Свободного, а из автоматических станковых гранатометов, пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия - защитников Крымского.

Вследствие вражеских обстрелов получил ранение один военнослужащий из состава Объединенных сил.

 

 

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