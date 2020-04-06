США выделили Украине $1,2 млн для борьбы с коронавирусом, - Зеленский

6 апреля, 2020, 19:28

Об этом сообщает Офис президента.

Зеленский выразил поддержку Соединенным Штатам в борьбе с пандемией и соболезнование американцам, которые потеряли близких и пожелал скорейшего выздоровления больным.

"США сейчас в эпицентре борьбы с пандемией. Разделяю боль тысяч американцев, которые потеряли близких, искренне желаю скорейшего выздоровления тем, кто сейчас борется с болезнью. Уверен, что США успешно пройдут через эти испытания. Желаю вам крепкого здоровья", - сказал Зеленский.

Президент поблагодарил американскую сторону за выделение целевой помощи Украине для борьбы с коронавирусом.

"Благодарен США за выделение целевой помощи, 1,2 миллиона долларов на борьбу с коронавирусом", - отметил Зеленский.

Были также обсуждены возможности получения Украиной от Соединенных Штатов кредитных гарантий, необходимых для стабилизации экономики - в дополнение к ресурсам, которые наше государство планирует получить от МВФ, Всемирного банка и других иностранных партнеров.

Президент выразил отдельную благодарность США за неизменную поддержку суверенитета и территориальной целостности Укуюые политику в отношении России.

Зеленский проинформировал о ситуации на Донбассе и выполнение договоренностей после встречи в Нормандском формате, которая состоялась в декабре прошлого года.