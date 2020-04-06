США выделили Украине $1,2 млн для борьбы с коронавирусом, - Зеленский
Об этом сообщает Офис президента.
Зеленский выразил поддержку Соединенным Штатам в борьбе с пандемией и соболезнование американцам, которые потеряли близких и пожелал скорейшего выздоровления больным.
"США сейчас в эпицентре борьбы с пандемией. Разделяю боль тысяч американцев, которые потеряли близких, искренне желаю скорейшего выздоровления тем, кто сейчас борется с болезнью. Уверен, что США успешно пройдут через эти испытания. Желаю вам крепкого здоровья", - сказал Зеленский.
Президент поблагодарил американскую сторону за выделение целевой помощи Украине для борьбы с коронавирусом.
"Благодарен США за выделение целевой помощи, 1,2 миллиона долларов на борьбу с коронавирусом", - отметил Зеленский.
Были также обсуждены возможности получения Украиной от Соединенных Штатов кредитных гарантий, необходимых для стабилизации экономики - в дополнение к ресурсам, которые наше государство планирует получить от МВФ, Всемирного банка и других иностранных партнеров.
Президент выразил отдельную благодарность США за неизменную поддержку суверенитета и территориальной целостности Укуюые политику в отношении России.
Зеленский проинформировал о ситуации на Донбассе и выполнение договоренностей после встречи в Нормандском формате, которая состоялась в декабре прошлого года.
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