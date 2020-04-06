Слоны в таиландских заповедниках нечем питаться из-за отсутствия туристов

6 апреля, 2020, 15:12

Погонщикам слонов в заповеднике в западном Таиланде пришлось лезть в соседнее озеро, чтобы собрать сорняки для корма, поскольку общегосударственный карантин оставил их без туристских денег на приобретение фруктов, которые так любят их животные

Об этом пишет Reuters .

В обычный сезон лагерь слонов Тавехай в западной провинции Канчанабури принимает более 100 туристов в день, преимущественно из России и европейских стран. Каждый турист тратит от 30 до 150 долларов на различные виды деятельности, такие как верховая езда или кормление слонов.

Но сейчас средства только тратятся, но не поступают. Кормление 25 слонов лагеря, оплата труда погонщиков и другого персонала стоит около 1 миллиона бат (30 395 долларов) в месяц, сообщает владелец Дамронг Лонгсакуль.

"Я в таком стрессе, что не могу спать, я не знаю, что делать", - сказал Дамронг, отец которого основал лагерь.

Дамронг сказал, что он не может ни увольнять персонал, ни отпускать слонов, поскольку слоны не смогут выжить в дикой природе и нуждаются в погонщиках для ухода за ними.

Лагерь является одним из многих заказников животных, которые зависят от миллионов туристов со всего мира, посещающих Таиланд каждый год. В таких заказниках проживают примерно 2000 слонов, задействованных в туристической отрасли.

29-летний махут Сомкит Метахотикул, который получает ежемесячную зарплату в размере 7500 бат (228 долларов), сказал, что беспокоится за благосостояние своей семьи и слонов.

"Слоны - это как члены нашей семьи. Если они хорошо питаются, хорошо спят, это делает меня счастливым", - сказал Сомкит.

В Таиланде было зарегистрировано 2220 случаев нового коронавируса и 26 смертельных случаев с момента возникновения вспышки в январе. Правительство объявило чрезвычайное положение в прошлом месяце.