Скандал с братом Ермака: Лерос пришел на допрос, но просил его перенести
Об этом сообщил адвокат Лерос Маси Найем в Facebook.
"" 06.04.2020 Гео Лерос явился на допрос в СБУ. Уголовное производство № 22020000000000065 открытое по признакам уголовного преступления по ч. 2 ст. 359 УК (незаконные приобретение, сбыт или использование специальных технических средств получения информации).
Во время допроса было сообщено, что данное уголовное производство объединили с уголовным производством по № 22020000000000066 по ст. 190 УК (мошенничество). Нами было решение ходатайствовать о переносе допроса на основании ст. 135 УПК ", - написал адвокат.
Найем отметил, что по закону о предотвращении коррупции, Лерос является обличителем-физическим лицом, которое было убеждено, что информация является достоверной, и сообщило о возможных фактах коррупционных или связанных с коррупцией правонарушений. Права обличителя возникают с момента уведомления информации о возможных фактах коррупции.
Он также добавил, обличитель имеет право давать объяснения, показания или отказаться их давать. Лерос на данный момент не отказывается давать показания, но ни ему, адвокату "не понятна логика, по которой и СБУ и ГБР вызывают на допрос по делу с одной квалификацией, а затем объединяют, добавляя синхронно ст. 190 УК".
- Напомним, нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос в субботу, 29 марта, выложил в свободный доступ видео , на которых брат главы ОП Андрея Ермака - Денис Ермак - обсуждает вопросы назначения на различные государственные должности.
- Андрей Ермак 29 марта заявил, что подает заявления в СБУ и ГБР из-за видео, распространенное народным депутатом от "Слуги народа" Гео Леросом.
- Впоследствии Лерос обнародовал новые видео разговоров брата главы Офиса президента Андрея Ермака - Дениса Ермака
- ГБР открыло уголовное производство на Гео Лерос по представлению председателя ОПУ Ермака
- Депутат Киевсовета Илья Сагайдак ответил на упреки главы Офиса президента Андрея Ермака о том, что он якобы креатура нардепа "слуги" Гео Лерос в министерстве. Об этом Ермак заявил на брифинге .
- Брат Ермака подтвердил свою личность на записях.
- В среду, 1 апреля, к народному депутату от Слуги народа Гео Лерос приехали сотрудники Службы безопасности Украины .
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