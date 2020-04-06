Сгорело 5 гектаров лесничества: на Киевщине полиция разоблачила молодчика, который "забавы ради" жег траву

6 апреля, 2020, 15:41

На Киевщине полиция поймала злоумышленника, по вине которого огнем уничтожены 5 га лесничества

Об этом сообщила пресс-служба полиции Киевской области.

Сообщение о возгорании травяного настила на территории Котовского лесничества, находящегося на территории зоны отчуждения, поступило в полицию столичной области от спасателей.

К ликвидации пожара были привлечены работники ГСЧС и спецтехника. Уже через несколько часов пожар удалось локализовать.

При проведении неотложных мероприятий работники Иванковского отдела полиции установили человека, причастного к возникновению пожара.

Им оказался 27-летний житель села Раговка. Как пояснил молодой человек полицейским, он ради забавы в трех местах поджег мусор и траву. После чего огонь ветром перебросило дальше и он уже не смог справиться и потушить костер.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 245 (Уничтожение или повреждение объектов растительного мира) Уголовного кодекса Украины.