Сбитый Объединенными силами беспилотник используют 12 подразделений армии РФ, - InformNapalm

6 апреля, 2020, 20:47

Российский беспилотник "Застава", который накануне сбили украинские военнослужащие на Донбассе, находится на вооружении 12 подразделений Вооруженных сил РФ

Об этом сообщает сообщество InformNapalm .

"В настоящее время известно, что БПЛА"Застава" находится на вооружении не менее 12 подразделений ВС РФ, среди которых военнослужащие из 8 подразделений были неоднократно зафиксированы в OSINT-исследованиях InformNapalm как непосредственные участники агрессии против Украины на Донбассе", - говорится в сообщении.

Отмечается, что новый беспилотный летательный аппарат (БПЛА) "Застава" предназначен для ведения разведки и корректировки огня.

Комплекс производится на Уральском заводе гражданской авиации в Екатеринбурге (РФ) с 2012 года по лицензии компании Israel Aerospace Industries (IAI) и является лицензионной копией израильского легкого переносного комплекса мини-БПЛА "Bird Eye 400", стоимость которого оценивается в $2 млн.

"Различные современные российские комплексы БПЛА и средства РЭБ чаще всего попадают в фокус исследований. Они являются прямыми и неопровержимыми доказательствами российской военной агрессии против Украины на Донбассе", - говорится в сообщении.

По их данным, по состоянию на 2020 год зафиксированы факты использования на Донбассе не менее 8 различных типов российских БПЛА: "Гранат-1", "Гранат-2", "Гранат-4", "Форпост", "Орлан-10", "Элерон -3СВ", "Тахион" и "Застава".

Фото: informnapalm.org

Напомним, 5 апреля командование Операции объединенных сил сообщило, что украинские военные на Донбассе, в районе Светлодарской дуги сбили новый российский беспилотный летательный аппарат "Застава".

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb