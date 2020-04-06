С завтрашнего дня будут работать только 19 пунктов пропуска на границах. Правительство ужесточает ограничения

6 апреля, 2020, 15:43

Начиная с 7 апреля государственную границу Украины можно будет пересечь автомобилем только в 19 пунктах пропуска

Такое решение принял Кабмин, сообщили в Госпогранслужбе.

"С учетом изменений с 00.00 ч. 7 апреля 2020 года временно закрыты будут 115 пунктов пропуска, еще в 28 пунктах пропуска временно прекращено пешеходное сообщение", - говорится в сообщении.

В частности, продолжат работать пункты пропуска: Ягодин, Краковец, Ужгород, Тиса, Дьяково, Порубное, Паланка-Маяки-Удобное, Староказачье, Рени, Могилев-Подольский, Гоптовка, Юнаковка, Бачевск, Сеньковка, Меловое, Сеньковка, Новые Яриловичи, Славутич, Выступовичи и Доманово.

Отметим, что пересечение границы пешком на время карантина запретили.