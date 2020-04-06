Румыния продлевает чрезвычайное положение еще на месяц

6 апреля, 2020, 18:01

В Румынии продлят чрезвычайное положение еще на 30 дней

Об этом заявил в видеообращении в понедельник президент страны Йоханнис, сообщает CNN .

"Румыния продлит чрезвычайное положение на 30 дней, до середины мая, заявил президент Румынии Йоханнис в видеозаявление в понедельник", - говорится в сообщении.

"Необходимо держать эпидемию под контролем", - подчеркнул Йоганнис.

Чрезвычайное положение, введенное правительством Румынии 16 марта, должно было закончиться 15 апреля.

По данным сайта Worldometer, по состоянию на 6 апреля в Румынии зафиксировали 4 057 случаев заражения COVID-19 и 162 смерти. Еще 406 человек выздоровели.

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Ранее премьер-министр Людовик Орбан заявил, что Румыния может перенести июньские выборы в местные органы власти из-за пандемии коронавируса COVID-19.

По последним данным, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом по всему миру составляет 1 284 754 - в том числе 70 320 летальных случаев, 271 731 человек выздоровел".