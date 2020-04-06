РОСАВА закупила 1500 шт. экспресс-тестов, выявляющих антитела к коронавирусу COVID-19. Их передадут в медучреждения Белой Церкви

6 апреля, 2020, 19:32

Компания "РОСАВА" наряду с украинским бизнесом присоединилась к борьбе с коронавирусом. Сразу же со дня введения в Украине карантина, предприятие приобрело средства индивидуальной защиты и тесты на COVID-19, поскольку они являются первоочередными потребностями

Так, предприятие закупило 1500 шт. экспресс-тестов "АТ-Коронавирус-тест-МБА", которые обнаруживают антитела к коронавирусу COVID-19.

Часть тестов уже доставлена в Белую Церковь! Ожидают на оставшуюся партию, чтобы передать в медицинские учреждения Белой Церкви.

Буквально за пару дней их получат: городская больница №1 (100 шт.), городская больница №2 (100 шт.), городская больница №3 (428 шт.), роддом (100 шт.), экстренная медицинская помощь (300 шт.), городской центр первичной медико-санитарной помощи №1 (150 шт.), городской центр первичной медико-санитарной помощи №2 (150 шт.).

По словам специалистов эти тест-наборы визуально быстро и качественно обнаруживают антитела G и M (IgG и IgM) коронавируса COVID-19 (NCV, 2019-nCoV, SARS-CoV-2), который является возбудителем атипичной пневмонии в сыворотке, плазме или цельной крови человека методом иммунохроматографического анализа.

В состав тест-набора входят дополнительные материалы - одноразовые пробирки, пипетки, перчатки, центрифуга и др., которые необходимы для проведения тестов.

В компании уверены, что объединив усилия, возможно противодействовать коронавирусу.