РОСАВА закупила 1500 шт. экспресс-тестов, выявляющих антитела к коронавирусу COVID-19. Их передадут в медучреждения Белой Церкви
Так, предприятие закупило 1500 шт. экспресс-тестов "АТ-Коронавирус-тест-МБА", которые обнаруживают антитела к коронавирусу COVID-19.
Часть тестов уже доставлена в Белую Церковь! Ожидают на оставшуюся партию, чтобы передать в медицинские учреждения Белой Церкви.
Буквально за пару дней их получат: городская больница №1 (100 шт.), городская больница №2 (100 шт.), городская больница №3 (428 шт.), роддом (100 шт.), экстренная медицинская помощь (300 шт.), городской центр первичной медико-санитарной помощи №1 (150 шт.), городской центр первичной медико-санитарной помощи №2 (150 шт.).
По словам специалистов эти тест-наборы визуально быстро и качественно обнаруживают антитела G и M (IgG и IgM) коронавируса COVID-19 (NCV, 2019-nCoV, SARS-CoV-2), который является возбудителем атипичной пневмонии в сыворотке, плазме или цельной крови человека методом иммунохроматографического анализа.
В состав тест-набора входят дополнительные материалы - одноразовые пробирки, пипетки, перчатки, центрифуга и др., которые необходимы для проведения тестов.
В компании уверены, что объединив усилия, возможно противодействовать коронавирусу.
Читайте также
-
6 апреля, 2020 Эпидемия коронавируса - тест на государственную способность
-
-
6 апреля, 2020 Почему украинцев пугает жесткий карантин
-
5 апреля, 2020 Сало как сало
-
Читайте также
-
-
6 апреля, 2020 Почему украинцев пугает жесткий карантин
-
5 апреля, 2020 Сало как сало