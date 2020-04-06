"Зеленский - временный, Коломойский - навсегда": нардеп Чернев рассказал об смс из Москвы перед голосованием закона о банках

6 апреля, 2020, 16:04

Нардеп от "Слуги народа" Егор Чернев заявил, что к законопроекту №2571-д об улучшении некоторых механизмов регулирования банковской деятельности внесли около 5 тыс. поправок

Об этом он рассказал в интервью Цензор.НЕТ.

"По моим данным, их (поправок. - ред.) Уже около 5 тысяч: группа приватовцев в парламенте делает все, чтобы затянуть его рассмотрение. Но мы готовы пройти весь этот путь, и как только комитет рассмотрит все правки, закон сразу же можно выносить на внеочередную сессию", - отметил нардеп.

Чернев подчеркнул, что "патриотическое крыло" "Слуги народа" готовится к главной битве": "Перед первым чтением мы не позволили сорвать заседание комитета, без которого законопроект нельзя было внести на голосование, и затем поддержали его в сессионном зале. Кстати, на комитете был проголосован идентичный основному законопроект, который был зарегистрирован пару месяцев назад. Это было сделано, чтобы не оставить аргументов оппонентам, что не прошло 14 дней со дня регистрации для подачи альтернативных".

По его словам, за 3 дня до голосования на заседании фракции президент совершенно четко заявил, что те депутаты, которые мечтают о дефолте, фактически работают против Украины.

"Он просил поддержать законопроект, из 170 присутствующих 167 проголосовали "за" на сигнальном голосовании. Решающей была позиция других, тех, кого не было на заседании фракции. Я считаю, что на принятие закона в первом чтении повлияло два фактора: с одной стороны, решительно открытое выступление патриотического крыла СН в поддержку закона, с другой стороны, работа внутри фракции и авторитет президента - мы смогли достичь принятия закона в первом чтении", - рассказал Чернев.

Также нардеп рассказал, что на его коллег оказывалось давление: «Знаю, что некоторым коллегам рассылались эсэмэски с какого-то московского номера. С очень длинным и не очень выразительным текстом. Основной их смысл: Зеленский - временный, а Коломойский - навсегда, потому, якобы, не стоит становиться его врагом. Эти эсэмэски направлялись различным депутатам, не только из патриотического крылау. Своего рода психологическая обработка".

Верховная Рада 30 марта проголосовала в первом чтении за законопроект 2571-д об усовершенствовании некоторых механизмов регулирования банковской деятельности, принятие которого является одним из двух условий заключения нового соглашения с Международным валютным фондом.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3187067