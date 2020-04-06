"Идет вразрез с Конституцией": нардеп Гончаренко обжаловал в суде введенный правительством карантин

6 апреля, 2020, 18:58

Нардеп от "Европейской Солидарности" Алексей Гончаренко оспорил в Окружном административном суде Киева введенный Кабинетом министров карантин

Об этом Гончаренко написал в Facebook.

"Сегодня подал иск в Окружной административный суд Киева на решение Кабмина о введении ограничительных мер в своем постановлении №211 (о борьбе с коронавирусом)", - написал Гончаренко.

По словам нардепа, решение правительства нарушает Конституцию Украины.

"Это решение идет вразрез с Конституцией Украины и Кабмин не уполномочен принимать подобные постановления. Ограничивать передвижения, права и свободы граждан можно только в случае введения военного или чрезвычайного положения. Правительство своим постановлением нарушает ряд прав и свобод граждан, закрепленных в Конституции Украины: право на предпринимательскую деятельность, право на мирные собрания, право на труд, право на свободу передвижения", - написал Гончаренко.

По мнению нардепа, подобные ограничения можно вводить только после соответствующего разрешения Верховной Рады.

"Суд должен приостановить действие данного акта. И если Зеленский или Шмыгаль видят необходимость в том, чтобы ввести чрезвычайное положение в стране, - то собирайте Раду и голосуйте. В этой стране еще есть Конституция и закон. И их должны соблюдать", - подчеркнул Гончаренко .

В то же время в суде подтвердили получение иска.

"Истец просит суд признать противоправным и недействительным Постановление Кабинета Министров Украины от 11 марта 2020 №211 "О предотвращении распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2" в части, касающейся запрета с 6 по 24 апреля 2020 года перемещаться группой более чем из двух человек, посещать парки, скверы, зоны отдыха и спортивные площадки, а также находиться на улице без документов, удостоверяющих личность, подтверждающих гражданство или специальный статус. Истец считает, что в обжалуемым постановлением установлены незаконные ограничения его права на свободу передвижения в указанный период. Сейчас решается вопрос об открытии производства по административному делу", - сообщает пресс-лужба суда.

Напомним, с 6 апреля в Украине введены дополнительные ограничения действий граждан из-за распространения коронавируса.

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