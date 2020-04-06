 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбщество"Военные хорошо выполнили обязанности": в Иране депутат заявил, что за сбитый самолет МАУ никого не арестовали и не собираются

"Военные хорошо выполнили обязанности": в Иране депутат заявил, что за сбитый самолет МАУ никого не арестовали и не собираются


фото: english.alarabiya.net
Иранский депутат, член комиссии по вопросам законодательства и юстиции парламента Хасан Норузи заявил, что за сбитый украинский пассажирский самолет МАУ под Тегераном никого не арестовывали, что противоречит официальным заявлениям властей страны

Об этом пишет LB.ua со ссылкой на Al Arabia.

Кроме того, сбивание гражданского авиалайнера военными он назвал "хорошим исполнением обязанностей".

"Военнные силы хорошо выполнили свои обязанности. Движение самолета было очень подозрительным", - заявил он.

Норузи сказал, что самолет якобы "не был под контролем диспетчерской башни, а оказался под контролем Америки", борт был в Израиле за неделю до атак, там "его систему безопасности взломали и перехватили управление".

"На самолете были установлены специальные цели в Иране. Учитывая то, что самолет контролировался другими странами, наши военные хорошо справились со своей задачей. Учитывая эти доказательства, было бы бессмысленно арестовывать причастных лиц", - сказал он.

Норузи подчеркнул, что причастных к смертельной авиакатастрофе арестовывать не будут.

  • Власти Канады, Украины, Афганистана, Великобритании и Швеции настаивают на передаче Ираном черных ящиков сбитого самолета "Международных авиалиний Украины" во Францию.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

6 апреля, 2020 понедельник

больше новостей

6 апреля, 2020 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать