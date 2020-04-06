"Военные хорошо выполнили обязанности": в Иране депутат заявил, что за сбитый самолет МАУ никого не арестовали и не собираются

6 апреля, 2020, 21:04

Иранский депутат, член комиссии по вопросам законодательства и юстиции парламента Хасан Норузи заявил, что за сбитый украинский пассажирский самолет МАУ под Тегераном никого не арестовывали, что противоречит официальным заявлениям властей страны

Об этом пишет LB.ua со ссылкой на Al Arabia.

Кроме того, сбивание гражданского авиалайнера военными он назвал "хорошим исполнением обязанностей".

"Военнные силы хорошо выполнили свои обязанности. Движение самолета было очень подозрительным", - заявил он.

Норузи сказал, что самолет якобы "не был под контролем диспетчерской башни, а оказался под контролем Америки", борт был в Израиле за неделю до атак, там "его систему безопасности взломали и перехватили управление".

"На самолете были установлены специальные цели в Иране. Учитывая то, что самолет контролировался другими странами, наши военные хорошо справились со своей задачей. Учитывая эти доказательства, было бы бессмысленно арестовывать причастных лиц", - сказал он.

Норузи подчеркнул, что причастных к смертельной авиакатастрофе арестовывать не будут.