"Сдуло ветром": в полиции заявили, что выставку на Майдане никто не разорял
6 апреля, 2020, 21:34
Выставка "Век непокоренных" на Майдане Независимости в центре Киева не была повреждена вандалами, как утверждали в Национальном музея Революции достоинства, экспозицию просто сдуло ветром
Об этом сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в Шевченковском райуправлении милиции Киева.
"Заявлений в полицию по поводу якобы совершенного акта вандализма не поступало. Но мы проверили информацию, просмотрели записи с камер видеонаблюдения и оказалось, что никакного акта вандализма не было, - выставку просто сдуло ветром, а какой-то человек потом просто сложил плакаты и фотографии", - рассказали в райуправлении милиции.
Ранее в понедельник Национальный музей Революции достоинства в Facebook сообщил, что неизвестные повредили выставку, посвященную борьбе за свободу и достоинство различных жителей Украины в разные периоды
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