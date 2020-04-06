"Многие, не считала": нардеп-"слуга" Василевская-Смаглюк о своих правках в "антиколомойський" законопроект

"Их можно будет посмотреть в сравнительной таблице, когда она будет готова... Я много правок (подала), я их не считала", - ответила она на вопрос.

По словам нардепа, ее правки имеют целью привести принятый в первом чтении законопроект в соответствие к альтернативному проекту закона, который она подавала.

"Идеология законопроекта сохраняется. Единственное, что я привожу в порядок все кодексы (Гражданский кодекс, Хозяйственный кодекс, Кодекс об административных правонарушениях, Кодекс административного судопроизводства) в соответствие с тем, как эти кодексы должны действовать. Мы пишем законопроект под одного человека, а все эти кодексы ломаем. И возникает очень много противоречий", - рассказала она.

Комментируя вопрос о том, что регистрация рекордного количества правок является попыткой сорвать принятие "антиколомойского" законопроекта, "слуга народа" напомнила, что законодательством предусмотрены возможности принятия законопроектов без рассмотрения правок, "просто надо набрать 256 голосов для проведения процедуры".

Василевская-Смаглюк добавила, что выступает за то, чтобы проект закона писался не только под олигарха Игоря Коломойского, но и учитывал всех бывших владельцев банков, которые имеют претензии к Национальному банку.

"Последствия этого законопроекта будут только для Коломойского", - сказала она.