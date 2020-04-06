"Квартал", Офис президента, депутаты монобольшинства и каналы Медведчука: заработала школа онлайн

6 апреля, 2020, 11:32

6 апреля стартовал проект "Всеукраинская школа онлайн" в эфире отечественных телеканалов

О первом урок для учеников седьмого класса рассказал политический обозреватель Андрей Смолий. в Facebook.

"Кто бы сомневался." Школа онлайн "превратилась в пиар Офиса президента, депутатов от Слуги народа и 95 квартала", - отметил Смолий.

"Вот эти лица красуются на экранах телевизоров. Жан Беленюк (депутат от СН), Кошевой из квартала и конечно, на весь экран надпись" Офис президента ", - комментирует Смолий..

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Отметим, на экране появляется также Евгений Янович, чей партнер по "Мамахохотала шоу" также стал нардепом монобольшинства.

"И все это на трех каналах Медведчука. Даже этот, казалось нормальный проект, превратили в пиар определенных лиц. А главное - каналы кума Путина так и не изъяли из списка транслирующие программы для 5-6-7 классов. В них растут рейтинги , а просмотры на Ютюбе зашкаливают ", - констатировал Смолий.

С 6 апреля на телеканалах и в соцсетях стартует проект дистанционного обучения школьников на карантине "Украинская школа онлайн"

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