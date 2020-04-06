"Европейская Солидарность" требует внеочередного заседания Рады для рассмотрения антикризисных законопроектов и выхода руководства ВР из режима политической самоизоляции

6 апреля, 2020, 18:21

Власть продолжает демонстрировать некомпетентность и дилетантизм. За два месяца так и не были приняты эффективные меры для локализации эпидемии

Система здравоохранения до сих пор не обеспечена всем необходимым. Незащищенными пока остаются даже те, кто на первой линии борьбы с вирусом - врачи, об этом говорится на сайте партии "ЕС".

"Вместо эффективных действий власти - карательные меры против простых украинцев за невыполнение порой бессмысленных или нереалистичных установок. Не привлечены к ответственности те, кто вывез маски, зато хотят штрафовать тех, кто не смог купить хотя бы одну.

Сделано всего несколько тысяч тестов. Это - вопиюще мало для выявления реального количества больных или носителей вируса, зато достаточно для приукрашенной статистики и победных видосиков.

Не разработаны стратегии по поддержке экономики и тех ее секторов, которые больше всего пострадают от карантинных мероприятий - в частности, самозанятых, малого и среднего бизнеса, и тому подобное.

"Европейская Солидарность" призывает руководство парламента не устраняться от ответственности за ситуацию в стране, выйти из глубокой политической самоизоляции, вспомнить о том, что у нас парламентско-президентская республика. Следует отработать вопросы подготовки внеочередного заседания Верховной Рады, на котором уже на этой неделе должны быть срочно решены важные для страны вопросы.

Необходимо устранить все препятствия для возобновления сотрудничества с международными финансовыми структурами. Прежде всего должен быть принят в целом закон о банках - несмотря 6 тысяч поправок, поданных политическими силами, которые хотят организовать дефолт.

Надо внести изменения в бюджет, которые реально поддержат людей и экономику через сокращение расходов на функционирование власти и правоохранительных органов - вместо сокращения расходов на образование, культуру и безосновательного урезания бюджетов громад, на которых лежит значительная доля ответственности за борьбу с коронавирусом.

Быстрое восстановление экономики после пандемии не произойдет само собой, если не будет должным образом подготовлена на основе определения точек роста и четкой стратегии, которая у власти отсутствует. Движений много, шума и суеты тоже, а стратегии - как не было, так и нет.

Но, помимо участия в рабочих группах по законодательным изменениям, готовы работать на постоянной основе и в антикризисном штабе, если такой где-то существует. О такой готовности информировали власти еще на позапрошлой неделе. Как и о наличии у украинской оппозиции серьезных стратегических предложений по преодолению кризиса и возобновлению роста, которыми мы готовы делиться с властью.

Следует внести коррективы в немотивированные карантин и штрафные санкции, например, штрафы в 17 тысяч гривен для пенсионеров за неношение масок в условиях, когда их нет в аптеках, а цена на них в интернет-магазинах - просто заоблачная. Нужны решения, которые помогут привести нормы карантина в соответствие с реалиями Украины и ограничат давление на права и свободы граждан.

Мы требуем от власти адекватных действий по противодействию распространению коронавируса, а не показушных шоу. Бороться нужно с вирусом, а не с людьми", - говорится в сообщении.