Прокуратура АРК сообщила о подозрении участнику захвата штаба ВМС в Крыму
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры АРК.
Досудебное расследование установило, что гражданин Украины был участником незаконного вооруженного формирования "Добровольческая народная дружина "Рубеж".
19-20 марта 2014 года он участвовал в осаде и захвате штаба МВД Украины в Севастополе. Подозреваемый также участвовал в захвате противолодочного корвета "Хмельницкий", который принадлежит Военно-морским силам Украины, с целью обеспечения буксировки судна вооруженных сил Российской Федерации.
Санкция инкриминируемой статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до восьми лет с конфискацией имущества или без таковой
В настоящее время подозреваемый объявлен в розыск, принимаются меры для установления его местонахождения.
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