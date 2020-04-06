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Espreso.tvОбществоПрокуратура АРК сообщила о подозрении участнику захвата штаба ВМС в Крыму

Прокуратура АРК сообщила о подозрении участнику захвата штаба ВМС в Крыму

Прокуратура и полиция Крыма сообщили о подозрении участнику незаконного вооруженного формирования "Рубеж", который участвовал в захвате штаба Военно-Морских Сил Украины в Севастополе

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры АРК.

Досудебное расследование установило, что гражданин Украины был участником незаконного вооруженного формирования "Добровольческая народная дружина "Рубеж".

19-20 марта 2014 года он участвовал в осаде и захвате штаба МВД Украины в Севастополе. Подозреваемый также участвовал в захвате противолодочного корвета "Хмельницкий", который принадлежит Военно-морским силам Украины, с целью обеспечения буксировки судна вооруженных сил Российской Федерации.

Санкция инкриминируемой статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до восьми лет с конфискацией имущества или без таковой

В настоящее время подозреваемый объявлен в розыск, принимаются меры для установления его местонахождения.

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