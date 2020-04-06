Премьер Ирландии будет работать врачом до конца эпидемии коронавируса

6 апреля, 2020, 12:52

Премьер-министр Ирландии Лео Варадкар заявил, что будет помогать Национальной санитарной службе во время эпидемии коронавируса нового типа COVID-19

Об этом сообщает The Guardian .

До того как заняться политикой, Варадкар изучал медицину и проработал несколько лет врачом.

"Он предложил свои услуги HSE на одну смену на неделю в областях, которые входят в его сферу компетенций", - сообщил представитель правительства Ирландии.

Раз в неделю премьер-министр будет проводить первичные обследования по телефону.

В Ирландии зафиксировано почти пять тысяч случаев заболевания коронавирусом. 158 человек умерли.

Во всем мире зафиксировано более 1,2 миллиона случаев заболевания коронавируса. Количество умерших приближается к 70 тыс.