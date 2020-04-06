Председатель ВСК по убийству Гандзюк требует от Венедиктовой объяснить давление на Трепака и его отстранение
6 апреля, 2020, 17:58
Председатель Временной следственной комиссии Верховной Рады по расследованию убийства Екатерины Гандзюк и нападений на других общественных активистов Игорь Васильев требует от генпрокурора Ирины Венедиктовой предоставить разъяснения относительно отстранения от дел своего экс-заместителя Виктора рТепака
Об этом он написал в Facebook.
"Как председатель Временной следственной комиссии Верховной Рады по расследованию убийства Екатерины Гандзюк и нападений на других общественных активистов не могу оставаться в стороне от сообщений экс-заместителя Генпрокурора Виктора Трепака относительно возможного давления на него с целью подписания подозрения общественному активисту Стерненко", - сообщил Васильев.
Он убежден, что это противоречит не только процессуальному законодательству, но и морально-этическим нормам.
"Требуем предоставить официальные разъяснения относительно давления на Виктора Трепака с целью подписания подозрения общественному активисту Сергею Стерненко и освобождения от функциональных обязанностей по координации департамента, который расследовал дело убийства Екатерины Гандзюк и нападений на других активистов", - написал нардеп.
По его словам, соответствующее обращение, по обстоятельствам изложенных Трепаком в рапорте будет официально направлено на имя Венедиктовой.
- 24 мая 2018 года на Сергея Стерненко было осуществлено последнее нападение.
- 9 октября 2019 года ГПУ сообщила о передаче дел Стерненко в СБУ из-за возможной причастности власти и полиции.
- Государственное бюро расследований на основании решения суда открыло дело о бездеятельности одесских полицейских после нападения на активиста.
- Напомним, после освобождения от занимаемой должности заместителя генпрокурора Трепака, а это он отвечал за расследование покушения на Екатерину, Виктор Гандзюк публично обратился к президенту Владимиру Зеленскому с призывом не разваливать дело.
- Трепак вынужден был, по его словам, уйти именно потому, что Венедиктова забрала у него дело Гандзюк и другие резонансные производства.
- Стерненко заявил, что Трепака уволили за отказ сообщить ему о подозрении в умышленном убийстве.
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