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Espreso.tvОбществоПредседатель ВСК по убийству Гандзюк требует от Венедиктовой объяснить давление на Трепака и его отстранение

Председатель ВСК по убийству Гандзюк требует от Венедиктовой объяснить давление на Трепака и его отстранение


фото: reuters
Председатель Временной следственной комиссии Верховной Рады по расследованию убийства Екатерины Гандзюк и нападений на других общественных активистов Игорь Васильев требует от генпрокурора Ирины Венедиктовой предоставить разъяснения относительно отстранения от дел своего экс-заместителя Виктора рТепака

Об этом он написал в Facebook.

"Как председатель Временной следственной комиссии Верховной Рады по расследованию убийства Екатерины Гандзюк и нападений на других общественных активистов не могу оставаться в стороне от сообщений экс-заместителя Генпрокурора Виктора Трепака относительно возможного давления на него с целью подписания подозрения общественному активисту Стерненко", - сообщил Васильев.
 
Он убежден, что это противоречит не только процессуальному законодательству, но и морально-этическим нормам.

"Требуем предоставить официальные разъяснения относительно давления на Виктора Трепака с целью подписания подозрения общественному активисту Сергею Стерненко и освобождения от функциональных обязанностей по координации департамента, который расследовал дело убийства Екатерины Гандзюк и нападений на других активистов", - написал нардеп.

По его словам, соответствующее обращение, по обстоятельствам изложенных Трепаком в рапорте будет официально направлено на имя Венедиктовой.
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