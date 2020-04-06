Председатель ВСК по убийству Гандзюк требует от Венедиктовой объяснить давление на Трепака и его отстранение

Об этом он написал в Facebook.

"Как председатель Временной следственной комиссии Верховной Рады по расследованию убийства Екатерины Гандзюк и нападений на других общественных активистов не могу оставаться в стороне от сообщений экс-заместителя Генпрокурора Виктора Трепака относительно возможного давления на него с целью подписания подозрения общественному активисту Стерненко", - сообщил Васильев.

Он убежден, что это противоречит не только процессуальному законодательству, но и морально-этическим нормам.