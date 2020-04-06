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Espreso.tvОбществоПравительство Британии: государственные росСМИ распространяют фейки о состоянии Бориса Джонсона

Правительство Британии: государственные росСМИ распространяют фейки о состоянии Бориса Джонсона


фото: reuters
В офисе премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона опровергли сообщение российского информагентства о крайне тяжелом состоянии главы правительства

Агентство РИА Новости со ссылкой на собственный источник сообщило, что Джонсон подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. На Даунинг-стрит назвали это сообщение "дезинформацией". В заявлении говорится, что премьер был доставлен в больницу по совету врача для проведения "обычных тестов", сообщает Daily Mail.

55-летний Джонсон в своем Twitter заверил, что находится в "хорошем настроении" в больнице в Лондоне и достаточно здоров, чтобы исполнять обязанности премьера.

"По совету моего врача я госпитализирован для некоторых рутинных тестов, поскольку у меня все еще наблюдаются симптомы коронавируса", - сказал Джонсон.

Напомним, 27 марта у Джонсона подтвердился коронавирус .

Вечером 5 апреля премьер-министра доставили в больницу .

Представители Джонсона отметили, что, скорее всего, он проведет в больнице одну ночь и уже утром будет из дома проводить совещание правительства.

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