Правительство Британии: государственные росСМИ распространяют фейки о состоянии Бориса Джонсона

6 апреля, 2020, 17:18

В офисе премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона опровергли сообщение российского информагентства о крайне тяжелом состоянии главы правительства

Агентство РИА Новости со ссылкой на собственный источник сообщило, что Джонсон подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. На Даунинг-стрит назвали это сообщение "дезинформацией". В заявлении говорится, что премьер был доставлен в больницу по совету врача для проведения "обычных тестов", сообщает Daily Mail.

55-летний Джонсон в своем Twitter заверил, что находится в "хорошем настроении" в больнице в Лондоне и достаточно здоров, чтобы исполнять обязанности премьера.

Last night, on the advice of my doctor, I went into hospital for some routine tests as I'm still experiencing coronavirus symptoms. I'm in good spirits and keeping in touch with my team, as we work together to fight this virus and keep everyone safe. - Boris Johnson #StayHomeSaveLives (@BorisJohnson) April 6, 2020

"По совету моего врача я госпитализирован для некоторых рутинных тестов, поскольку у меня все еще наблюдаются симптомы коронавируса", - сказал Джонсон.

Напомним, 27 марта у Джонсона подтвердился коронавирус .

Вечером 5 апреля премьер-министра доставили в больницу .

Представители Джонсона отметили, что, скорее всего, он проведет в больнице одну ночь и уже утром будет из дома проводить совещание правительства.