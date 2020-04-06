Почему выросли цены на крупы, цитрусы и "борщевой набор": объяснение НБУ
Об этом говорится в экономическом обзоре недели НБУ от 3 апреля.
"Рост цен на мясо и овощи из борщевого набора можно объяснить закрытием рынков и отсутствием междугородного сообщения (соответственно, уменьшением/отсутствием предложения со стороны мелких хозяйств)", - отмечают в НБУ.
В то же время рост цен на гречку и туалетную бумагу, относящийся к своеобразным "индикаторовам кризиса", НБУ объяснил ажиотажным спросом.
Кроме этого, в Нацбанке заявили о подорожании чеснока, лимонов и лука.
По данным регулятора, на рост цены таких продуктов повлиял и курс гривни, поскольку лимоны и чеснок в Украине преимущественно импортируются.
Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine
Читайте также
-
6 апреля, 2020 Эпидемия коронавируса - тест на государственную способность
-
-
6 апреля, 2020 Почему украинцев пугает жесткий карантин
-
5 апреля, 2020 Сало как сало
-
Читайте также
-
-
6 апреля, 2020 Почему украинцев пугает жесткий карантин
-
5 апреля, 2020 Сало как сало