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Espreso.tvОбществоПочему выросли цены на крупы, цитрусы и "борщевой набор": объяснение НБУ

Почему выросли цены на крупы, цитрусы и "борщевой набор": объяснение НБУ


фото: glavcom
Повышение цен на крупы, цитрусовые и так называемые продукты борщевого набора объясняется повышенным спросом на фоне сокращения предложения

Об этом говорится в экономическом обзоре недели НБУ от 3 апреля.

"Рост цен на мясо и овощи из борщевого набора можно объяснить закрытием рынков и отсутствием междугородного сообщения (соответственно, уменьшением/отсутствием предложения со стороны мелких хозяйств)", - отмечают в НБУ.

В то же время рост цен на гречку и туалетную бумагу, относящийся к своеобразным "индикаторовам кризиса", НБУ объяснил ажиотажным спросом.

Кроме этого, в Нацбанке заявили о подорожании чеснока, лимонов и лука.

По данным регулятора, на рост цены таких продуктов повлиял и курс гривни, поскольку лимоны и чеснок в Украине преимущественно импортируются.

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