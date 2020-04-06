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Espreso.tvОбществоПарковки в Венгрии на время эпидемии стали бесплатными, чтобы люди больше ездили на авто

Парковки в Венгрии на время эпидемии стали бесплатными, чтобы люди больше ездили на авто


фото: reuters
В Венгрии с понедельника парковка будет бесплатной для владельцев автомобилей

Так правительство хочет снизить уровень пользования общественным транспортом во время пандемии, сообщает Европейская правда со ссылкой на сайт правительства Венгрии.

"Соблюдение безопасного расстояния между людьми является одним из важнейших средств сдерживания эпидемии коронавируса. Поскольку в общественном транспорте это невозможно или возможно лишь в ограниченных масштабах, важно, чтобы те, кто может, могли использовать свои автомобили", - сказал премьер-министр Виктор Орбан.

По его словам, в интересах урегулирования ситуации в воскресенье правительство издало указ, согласно которому с 6 апреля парковка в общественных пространствах в Венгрии будет бесплатной.

По состоянию на утро понедельника в Венгрии подтверждено 744 случая заболевания коронавирус, в том числе 11 за последние сутки.

В результате болезни умерли 38 человек. С начала эпидемии вылечились 67 инфицированных.

Напомним, парламент Венгрии принял закон, разрешающий венгерскому правительству во главе с Виктором Орбаном бессрочно расширить чрезвычайное положение в стране .

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