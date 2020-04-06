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Espreso.tvОбществоОт коронавируса за рубежом выздоровели 15 граждан Украины, - МИД

От коронавируса за рубежом выздоровели 15 граждан Украины, - МИД

За рубежом от коронавируса выздоровели 15 граждан Украины

Об этом сообщает МИД в Telegram.

По состоянию на 5 апреля за рубежом от коронавируса лечатся 167 украинских граждан. При этом 15 граждан уже переболели коронавирусом. Жертвами коронавируса за рубежом стали 5 граждан Украины.

Граждан Украины, которые уже выздоровели, находятся в Доминиканской республике, Италии, Нигерии, Объединенных Арабских Эмиратах, Польше, Германии и Японии.

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