От коронавируса за рубежом выздоровели 15 граждан Украины, - МИД
6 апреля, 2020, 09:21
За рубежом от коронавируса выздоровели 15 граждан Украины
Об этом сообщает МИД в Telegram.
По состоянию на 5 апреля за рубежом от коронавируса лечатся 167 украинских граждан. При этом 15 граждан уже переболели коронавирусом. Жертвами коронавируса за рубежом стали 5 граждан Украины.
Граждан Украины, которые уже выздоровели, находятся в Доминиканской республике, Италии, Нигерии, Объединенных Арабских Эмиратах, Польше, Германии и Японии.
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