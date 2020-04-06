Он мечтает обо мне в сауне: Кличко ошарашил словами о Фьюри
Ролик распространило Sky Sports в twitter.
"Я продолжаю читать эти волнующие истории о воспоминаниях Фьюри, связанные с нашим общим походом в сауну. Во-первых, очевидно, что я принимал участие в соревновании. Оно проходило в его голове. Во-вторых, как жутко, что этот человек продолжает думать и мечтать обо мне в сауне ", - сказал Владимир Кличко.
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Бой Кличко - Фьюри состоялся через несколько недель после съемок шоу "Без перчаток". В поединке украинец потерпел первое поражение за 11 лет. В 2015 году Кличко-младший уступил британскому претенденту три чемпионских пояса в супертяжелом весе.
I keep reading these disturbing stories about Fury's recollections of a sauna: 1) Apparently I was in some contest, in his head 2) How creepy this man keeps having thoughts / dreams of me in a sauna.- Klitschko (@Klitschko) April 5, 2020
- 19 марта чемпион мира WBC в супертяжелом весе британец Тайсон Фьюри заявил, что украинец Владимир Кличко бьет не слабее за американского нокаутера Деонтея Уайлдера.
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