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Espreso.tvСпортОн мечтает обо мне в сауне: Кличко ошарашил словами о Фьюри

Он мечтает обо мне в сауне: Кличко ошарашил словами о Фьюри


фото: Getty Images
Легендарный украинский боксер Владимир Кличко отреагировал на фрагмент шоу "Без Перчаток", где Тайсон Фьюри рассказывает об их совместном походе в сауну

Ролик распространило Sky Sports в twitter.

"Я продолжаю читать эти волнующие истории о воспоминаниях Фьюри, связанные с нашим общим походом в сауну. Во-первых, очевидно, что я принимал участие в соревновании. Оно проходило в его голове. Во-вторых, как жутко, что этот человек продолжает думать и мечтать обо мне в сауне ", - сказал Владимир Кличко.

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Бой Кличко - Фьюри состоялся через несколько недель после съемок шоу "Без перчаток". В поединке украинец потерпел первое поражение за 11 лет. В 2015 году Кличко-младший уступил британскому претенденту три чемпионских пояса в супертяжелом весе.

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