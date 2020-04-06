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Espreso.tvОбществоОккупанты обстреляли Объединенные силы из запрещенных минометов, БМП и ракетного комплекса вблизи Павлополя, бойцы ООС ответили огнем

Оккупанты обстреляли Объединенные силы из запрещенных минометов, БМП и ракетного комплекса вблизи Павлополя, бойцы ООС ответили огнем


фото: epa
6 апреля вооруженные формирования Российской Федерации один раз нарушили режим прекращения огня, снова применив при этом запрещенное Минскими договоренностями вооружение

Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.

Утром в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник с направления населенного пункта Набережное обстрелял позиции Объединенных сил вблизи Павлополя. Против наших защитников оккупанты применили минометы калибра 82 мм - восемь мин, вооружение боевых машин пехоты и противотанковый ракетный комплекс.

Украинские военнослужащие благодаря умелым действиям избежали потерь среди личного состава и прицельным огнем пресекли вражескую провокацию. Потери противника уточняются.

Случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано, в районе проведения операции принимаются все необходимые меры по недопущению занесения и распространения коронавирусной инфекции в воинские коллективы из состава ОС.
Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

 

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