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Espreso.tvОбществоНарушает Женевскую конвенцию и резолюции Генассамблеи: Украина призвала ООН отреагировать на призыв крымчан в армию РФ

Нарушает Женевскую конвенцию и резолюции Генассамблеи: Украина призвала ООН отреагировать на призыв крымчан в армию РФ

Постоянное представительство Украины в ООН просит генсека Антониу Гутерреша отреагировать на весенний призыв жителей оккупированного Крыма в российскую армию

Об этом в Facebook сообщает постоянное представительство Украины в ООН.

Отмечается, что РФ в нарушение IV Женевской конвенции и резолюций Генеральной ассамблеи ООН объявила о наборе 3300 жителей Крыма в армию для службы за пределами полуострова.

"Весенний проект в Крыму на фоне COVID-19 также нарушает обязанность России, как государства, которое оккупирует, обеспечивать и поддерживать практику здравоохранения и гигиены на оккупированной территории, уделяя особое внимание профилактическим мерам, необходимым для борьбы с распространением инфекционных заболеваний и эпидемий. Мы призываем генерального секретаря ООН отреагировать", - говорится в сообщении представительства Украины в ООН.

  • Напомним, в январе 2019 года Российская Федерация, как оккупационное государство в Крыму, что признано резолюциями Генеральной Ассамблеи ООН, продолжила кампанию по призыву жителей Крыма в свои Вооруженные силы. Это является нарушением ее обязательств.

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