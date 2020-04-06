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Espreso.tvОбществоКоронавирус обнаружили у восьми народных депутатов - Качура

Коронавирус обнаружили у восьми народных депутатов - Качура

Нардеп от фракции "Слуга народа" Александр Качура назвал количество больных COVID-19 в Раде и сказал, с кем контактировала зараженная экс-нардеп Анна Скороход

Об этом он сообщил в Telegram -канале.

"По результатам эпидемиологических расследований случаев заболевания COVID-19, в Верховной Раде подтверждены случаи указанной болезни у народных депутатов: Борт Виталий - ОПЗЖ, Ватрас Владимир - "Слуга народа", Горбенко Руслан - "Слуга народа" (вылечился), Киселев Игорь - ОПЗЖ, Лукашев Александр - ОПЗЖ, Рудык Сергей - внефракционный, Скороход Анна - внефракционный, Шахов Сергей - "Доверие" (вылечился)".

Качура отметил, что с больной Скороход контактировали Лерос Гео ( "Слуга народа"), Васильковский Игорь ("Слуга народа"), Вятрович Вячеслав (ЕС), Южанина Нина (ЕС), Санченко Александр ( "Слуга народа"), Чийгоз Ахтем (ЕС), Саладуха Ольга ( "Слуга народа").

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  • Скороход сдала еще один тест на коронавирус, он также оказался положительным.
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