Коронавирус обнаружили у восьми народных депутатов - Качура
Об этом он сообщил в Telegram -канале.
"По результатам эпидемиологических расследований случаев заболевания COVID-19, в Верховной Раде подтверждены случаи указанной болезни у народных депутатов: Борт Виталий - ОПЗЖ, Ватрас Владимир - "Слуга народа", Горбенко Руслан - "Слуга народа" (вылечился), Киселев Игорь - ОПЗЖ, Лукашев Александр - ОПЗЖ, Рудык Сергей - внефракционный, Скороход Анна - внефракционный, Шахов Сергей - "Доверие" (вылечился)".
Качура отметил, что с больной Скороход контактировали Лерос Гео ( "Слуга народа"), Васильковский Игорь ("Слуга народа"), Вятрович Вячеслав (ЕС), Южанина Нина (ЕС), Санченко Александр ( "Слуга народа"), Чийгоз Ахтем (ЕС), Саладуха Ольга ( "Слуга народа").
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- Скороход сдала еще один тест на коронавирус, он также оказался положительным.
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